ManUtd und zwei weitere Premier Ligisten an Morten Hjulmand dran

Der dänische Mittelfeldprofi Morten Hjulmand könnte im Sommer den Weg in die Premier League tätigen.

Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano sind mit Manchester United, Tottenham und Arsenal gleich drei englische Vereine am 26-jährigen Nationalspieler von Sporting dran. ManUtd-Coach Ruben Amorim kennt Hjulmand aus gemeinsamen Zeiten in Lissabon bestens und hat diesen in der Vergangenheit als "fantastischen Spieler" bezeichnet.

Sehr gut möglich, dass die Red Devils bald mit einem konkreten Angebot an Sporting und den Defensivstrategen herantreten. Hjulmands Vertrag bei Sporting läuft noch bis 2028.

psc 21 April, 2025 10:19