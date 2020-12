Die Entscheidung um die Zukunft von Mesut Özil ist gefallen

Die sportliche Zukunft von Mesut Özil scheint geklärt. Der 32-jährige Spielmacher wird im Hinblick auf die kommende Saison bei Fenerbahçe unterschreiben.

Nach Angaben von türkischen Medien gab es in London jüngst ein Treffen zwischen dem deutschen Ex-Nationalspieler und den Verantwortlichen des türkischen Topklubs. Der Transfer von Özil wird noch nicht im Januar, aber ablösefrei im nächsten Sommer stattfinden. Von Fenerbahçe fordert der Spielgestalter ein Jahresgehalt von 8 Mio. Euro. Dies soll Präsident Ali Koc, der als einer der reichsten Männer der Türkei gilt, nicht abgeschreckt haben. Seine Ansage an Özil stattdessen: “Wir sehen uns im Juni!”

In einer Frage- und Antwort-Runde hat Özil am Mittwochabend Istanbul neben London und Gelsenkirchen zu seinen Lieblingsstädten erklärt. Nachdem er bereits auf Schalke und bei Arsenal spielte, könnte er bald auch bei einem Klub in seiner dritten Lieblingsstadt aktiv werden.

psc 24 Dezember, 2020 09:32