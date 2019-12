Arteta hält Abschiedsrede bei ManCity – Freitag Vorstellung bei Arsenal

Der Gang von Mikel Arteta von seinem Job als Co-Trainer bei Manchester City zum Cheftrainer von Arsenal ist quasi in trockenen Tüchern.

Der 37-Jährige hat sich nach erfolgreichen Gesprächen zu Beginn dieser Woche für den Job bei den Gunners entschieden. Die Citizens haben Arteta die Freigabe für den Wechsel gewährt. Wie “The Athletic”-Reporter David Ornstein berichtet, hat sich der Coach am Donnerstagmorgen von den Spielern und vom Staff von ManCity verabschiedet. Danach hat er sich auf den Weg nach London gemacht. Dort wird er am Freitag auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Arteta wird somit bereits am Samstag beim Gastspiel bei Everton auf der Trainerbank sitzen und Interimstrainer Freddie Ljungberg ablösen.

Auch die Toffees erhalten in Person von Carlo Ancelotti einen neuen Cheftrainer. Der Italiener wird gegen Arsenal aber noch auf der Tribüne Platz nehmen und erst zu Beginn der kommenden Woche präsentiert.

psc 19 Dezember, 2019 13:30