Mündliche Einigung zwischen Barça & Arsenal für Aubameyang-Wechsel

Der englische Journalist David Ornstein berichtet am Montagabend, dass sich die beiden Klubs auf eine sechsmonatige Leihe des 32-jährigen Gabuners verständigt hätten. Zudem soll eine Option für ein weiteres Jahr bestehen, was bedeuten würde, dass Aubameyang dann nie mehr für die Gunners spielen würde. Später heisst es, dass es sich sogar um einen ablösefreien Wechsel handelt. Arsenal will das 350’000-Pfund pro Woche-Gehalts sparen.

Der Angreifer ist am Montag auf eigenen Wunsch hin nach Barcelona gereist. Er soll noch am Abend die Medizintests bestreiten. Barça-Präsident Joan Laporta sagte gegenüber “Mundo Deportivo”, dass er optimistisch sei, dass der Deal klappt.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona have verbal agreement with Arsenal (subject to contract) to sign Pierre-Emerick Aubameyang on 6 months + 1 year deal that, if completed, will bring his #AFC career to an end. Medical to take place tonight @TheAthleticUK #FCBarcelona https://t.co/4wXWdGSNB8

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 31, 2022