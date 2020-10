Özil wurde von Trainer Mikel Arteta genauso wenig berücksichtigt wie Abwehrspieler Sokratis. Beide Profis sind derzeit aussen vor und erhielten im Sommer die Freigabe für Transfers. Wechsel vollzogen sie allerdings nicht.

Die Verträge der beiden Routiniers laufen im nächsten Sommer aus. Häufig werden sie für Arsenal bis dahin wohl nicht mehr zum Zug kommen.

Mesut Ozil and Sokratis Papastathopoulos are understood to have been left out of Arsenal's Europa League squad.

