Nationalspielerin Lia Wälti verlängert bei Arsenal

Die 30-jährige Mittelfeldspielerin schloss sich 2018 den Gunners an und ist dort eine Leistungsträgerin. Wie Arsenal mitteilt, hat Lia Wälti nun einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Die Spielmacherin lief bereits 128 Mal für Arsenal auf. «Für mich ist es ein spezieller Moment, mich für die Zukunft an Arsenal zu binden. Ich bin sehr glücklich und aufgeregt», wird Wälti anlässlich der Vertragsverlängerung zitiert. Weiter sagt sie: «Arsenal bedeutet mir so viel. Ich fühlt mich wie Zuhause im Moment, wo ich hier ankam. Ich habe eine sehr starke Verbindung zum Verein und zum Umfeld aufgebaut.»

‘This is my team. This is my club.’ @liawaelti has signed a new contract ✍️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 11, 2023