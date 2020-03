Olympiakos-Profis auf Coronavirus getestet

Die gesamte Mannschaft von Olympiakos Piräus wurde auf das Coronavirus getestet, nachdem Klubpräsident Evangelos Marinakis als Träger identifiziert wurde. Die Tests fielen negativ aus.

Auch der gesamte Staff, Mitglieder des Vorstands und weitere Klubmitglieder wurden auf das Covid-19-Virus getestet. Sämtliche Tests fielen negativ aus, teilen die Griechen am Mittwoch morgen mit. Das Europa League-Spiel gegen Wolverhampton am Donnerstag wird stattfinden – allerdings hinter verschlossenen Türen.

Auch Arsenal ist durch den “Fall” betroffen. Wie die Gunners mitteilen, stecken mehrere Spieler in einer 14-tägigen Quarantäne. Auch Mitglieder des Staffs werden abgeschottet. Die Premier League-Partie gegen Manchester City am Mittwochabend wurde verschoben, das Spiel gegen Brighton am Wochenende soll hingegen normal stattfinden.

psc 11 März, 2020 09:43