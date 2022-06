Perfekt: Arsenal schnappt sich Portugals Supertalent Fabio Vieira

Der FC Arsenal bestätigt die Verpflichtung des portugiesischen Spielmachers Fabio Vieira. Der 22-jährige Offensivspezialist kommt für 40 Mio. Euro vom FC Porto.

Diese Summe bestätigen die Portugiesen in einer Vereinsmitteilung offiziell. Durch Boni können noch weitere 5 Millionen hinzukommen. Fabio Vieira hat die gesamte Ausbildung beim FC Porto verbracht und wechselt nun erstmals ins Ausland. Im vergangenen Jahr brillierte er an der U21-EM, wo er sein Team bis ins Finale führte, das gegen Deutschland allerdings mit 0:1 verloren ging. Für Porto hat er in der abgelaufenen Saison in 41 Spielen sieben Treffer markiert und ganze 16 Assists beigesteuert. Der wuselige Spielmacher wird das Kreativzentrum bei den Gunners verstärken.

psc 17 Juni, 2022 12:16