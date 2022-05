Double Signing: Arsenal verlängert mit Cheftrainern bei Männern & Frauen

Die beiden tragen die Verantwortung bei den Männern bzw. Frauen und verlängern ihre aktuellen Verträge langfristig bis 2025. Mit der “einzigartigen Doppel-Unterschrift” setze man im Verein auf Kontinuität, betonen die Klubverantwortlichen. Ziel sei es sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen regelmässig in der Champions League zu spielen. Der Spanier Mikel Arteta und sein schwedisches Pendant Jonas Eidevall sollen dies ermöglichen.

The journey continues ✊

✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall

Congratulations on your new deals! 🔴

— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022