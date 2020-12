Petkovic stärkt Xhaka: “Stehe ihm immer zur Seite”

Granit Xhaka erlebte beim FC Arsenal in der jüngeren Vergangenheit eine turbulente Phase, kann jedoch stets auf die Rückendeckung von Nati-Coach Vladimir Petkovic setzen.

Erst kürzlich sorgte Granit Xhaka mit einem Würgegriff für Negativ-Schlagzeilen. “Granit weiss es selbst, dass das unnötig und unglücklich war. Aber so ist es im Leben, wenn es nicht läuft, dann passieren solche Dinge. Granit ist ein emotionaler Typ – das wissen auch die Gegner und provozieren ihn vielleicht”, sagte Vladimir Petkovic im Interview mit dem “Blick” über die Aktion seines Schützlings. “So oder so: Ich bin aber überzeugt, dass er auch aus diesem Fall seine richtigen Schlüsse zieht und noch stärker zurückkommt. Er wird das nächste Mal anders reagieren.”

Auch zur allgemeinen Kritik an Xhaka, meinte der Coach der Nati verteidigend: “Es gab schon vor der Aktion Polemik in England, von Meinungsmachern und TV-Experten. Als Vlado Petkovic kann ich nur sagen: Granit weiss, dass ich ihm immer zur Seite stehe. Er hat meine komplette Unterstützung. Ich bin immer für ihn da, als Mensch und Freund.”

Dass Xhaka den FC Arsenal verlassen müsse, so weit wolle der 57-Jährige indes nicht gehen: “Das sind die Dinge, die Granit, seine Familie und sein Management am besten wissen und entscheiden müssen. Aber sicher, es ist viel passiert mit Granit in Arsenal. Und im Fussball sucht man immer Schuldige. Dann ist es einfacher, auf starke Persönlichkeiten zu gehen – das macht man auch als Trainer, um ein Zeichen zu setzen. Und als Journalist sowieso.”

adk 27 Dezember, 2020 10:08