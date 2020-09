Aubameyang beendet die Spekulationen

Arsenals Captain Pierre-Emerick Aubameyang wird die Spekulationen um seine Zukunft in Kürze beenden.

Laut einem Bericht von “The Athletic” wird der 31-jährige Gabuner bei den Gunners einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Dieser wird ihn zum bestbezahlten Profi bei den Londonern machen. Die Verhandlungen zogen sich monatelang her. Trainer Mikel Arteta will unbedingt auch in Zukunft auf den Torjäger bauen können. Und Aubameyang scheint seine Zukunft ebenfalls bei Arsenal zu sehen, auch wenn sich der Verein einmal mehr nicht für die Champions League qualifiziert hat.

Der Angreifer wechselte Anfang 2018 für mehr als 60 Mio. Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Arsenal.

psc 10 September, 2020 10:58