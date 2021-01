PSG schlägt Arsenal einen spektakulären Tausch vor

Paris St. Germain schlägt dem FC Arsenal einen Spielertausch vor: Julian Draxler (27) und Mattéo Guendouzi (21) sollen die Klubs wechseln.

Der deutsche Nationalspieler ist aktuell nur noch bis Saisonende an die Pariser gebunden. Auch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino nimmt er keine zentrale Rolle ein. Gemäss “L’Équipe” möchten die PSG-Bosse Draxler mit Mattéo Guendouzi tauschen. Der Franzose ist seinerseits für diese Spielzeit an Hertha BSC in die Bundesliga verliehen. Sein Kontrakt bei den Gunners ist bis 2022 datiert. Ob er nächste Saison in den Plänen von Trainer Mikel Arteta nach einigen disziplinarischen Verfehlungen in der Vergangenheit überhaupt eine Rolle spielt, ist noch unklar.

