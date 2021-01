Real einigt sich mit Arsenal auf Ödegaard-Leihe

Real Madrid wird Martin Ödegaard zunächst auf Leihbasis an den FC Arsenal abgeben. Die Königlichen haben sich offenbar mit den Gunners geeinigt.

Im vergangenen Sommer holte Real Madrid Martin Ödegaard von Real Sociedad zurück, liess ihn in der Folge aber kaum zum Einsatz kommen. Nun wird der Norweger verliehen, es zieht ihn bis Saisonende zum FC Arsenal.

Laut Informationen von David Ornstein, Journalist bei “The Athletic”, sind die Formalitäten geklärt, wonach der Offensivspieler in Kürze in London anheuern wird. Am Montag könnte der Deal offiziell von beiden Klubs vermeldet werden.

adk 24 Januar, 2021 17:08