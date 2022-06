Roma träumt mal wieder von Granit Xhaka

Es droht erneut ein Sommer voller Gerüchte, die einen möglichen Wechsel von Granit Xhaka zur AS Rom heraufbeschwören. In Italien ist mal wieder von einer angepeilten Zusammenarbeit die Rede.

Granit Xhaka wird, wer hätte es sich anders denken können, mal wieder mit einem Wechsel zur AS Rom in Verbindung gebracht. Davon schreibt der italienische “Corriere dello Sport”, der vom Lieblingsprojekt von Trainer Jose Mourinho berichtet. Und natürlich soll es in diesem Sommer endlich klappen.

Das Blatt betont, dass die Chancen der Roma dieses Mal doch gar nicht so schlecht stünden. Begründet wird das in den möglichen Transfers von Youri Tielemans und Yves Bissouma, die der FC Arsenal als interessant eingestuft hat. Xhaka, der noch über einen Vertrag bis 2024 plus Option verfügt, könne sich nun endlich den Traum von einer Zusammenarbeit mit Mourinho erfüllen, heisst es weiter.

Granit Xhaka: Keine Anzeichen auf Abgang vom FC Arsenal

Dazu gehören aber immer zwei Seiten. Der 29-Jährige hatte zuletzt nach der Versöhnung mit den Arsenal-Fans keine Anstalten mehr gemacht, einen Wechsel vollziehen zu wollen. Und auch der bei den Gunners trainierende Mikel Arteta hält grosse Stücke auf den Schweizer Nationalspieler – und wird ihn mit Sicherheit nicht abgeben wollen.

Der Arsenal-Coach sagte vor einigen Wochen über Xhaka: “Ich wollte nicht, dass er auf diese Weise geht. Ich glaube, es war ein bisschen so, als würde er vor einer schwierigen Situation davonlaufen – und ich denke, das entsprach nicht der Persönlichkeit oder dem Charakter von Granit. Daher bin ich froh, dass er geblieben ist, und ich bin sehr beeindruckt, dass er mit dieser Reife über die Situation sprechen konnte.”

aoe 11 Juni, 2022 16:49