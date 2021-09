Die Verletzung von Granit Xhaka ist noch viel schlimmer als angenommen

Granit Xhaka hat sich im Derby gegen Tottenham am Innenband des rechten Knies verletzt. Die Blessur ist derart gravierend, dass der 29-Jährige sogar mehrere Monate ausfallen wird.

Dies teilt sein Verein Arsenal am Mittwoch mit. Untersuchungen hätten eine “signifikante Verletzung” des Innenbands ergeben. Ein Besuch eines Spezialisten in London habe immerhin ergeben, dass keine Operation notwendig sei. Xhaka werde sofort mit der Reha beginnen. Der Klub rechnet damit, dass er erst in drei Monaten wieder zur Verfügung steht.

Damit ist das Kalenderjahr 2021 für den Mittelfeldspieler gelaufen. Klar ist auch, dass Xhaka der Schweizer Nati in den verbleibenden WM-Qualispielen im Oktober und November nicht zur Verfügung stehen wird.

🗞 Our latest team news update on Granit Xhaka is here 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 29, 2021

psc 29 September, 2021 11:56