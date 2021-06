Sead Kolasinac will ablösefrei zu Fenerbahçe wechseln

Türkischen Medienberichten zufolge befindet sich der 27-jährige Bosnier in Gesprächen mit Arsenal. Sein Ziel: Die vorzeitige Vertragsauflösung des bis Juni 2022 gültigen Kontrakts. Im Anschluss soll ein ablösefreier Wechsel zu Fenerbahçe folgen. Bereits in der Rückrunde der letzten Saison spielte Kolasinac nicht mehr für die Gunners. Er war an Ex-Klub Schalke 04 ausgeliehen. Den Abstieg der Gelsenkirchener konnte er aber auch nicht mehr verhindern. In diesem Sommer folgt ein neuerlicher Klubwechsel.

