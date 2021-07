Sergio Ramos sagte zwei Premier League-Klubs ab

Sergio Ramos hat in dieser Woche einen Vertrag bei Paris St. Germain unterzeichnet. Offenbar bemühten sich auch zwei Premier League-Klubs sehr konkret um den langjährigen Kapitän von Real Madrid – allerdings vergeblich.

Nach Informationen von “Spox” und “Goal” handelt es sich bei den beiden englischen Interessenten um Manchester City und Arsenal. Beide Klubs legten dem ablösefreien Innenverteidiger demnach lukrative Verträge vor. Die Skyblues boten Ramos sogar eine Option für drei weitere Jahre bei Partnerverein New York City FC in der MLS.

Der 35-jährige Routinier entschied sich aber gegen einen Wechsel auf die Insel und spielt künftig in der Ligue 1. “Ich bin sehr glücklich, zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Es ist eine grose Veränderung in meinem Leben, eine neue Herausforderung und ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ich bin stolz darauf, Teil dieses sehr ehrgeizigen Projekts zu sein und mich einem Team mit grossartigen Spielern anzuschließen. Es ist ein Verein, der sich bereits auf höchstem Niveau bewährt hat und über ein solides Fundament verfügt. Ich möchte mit Paris weiter wachsen und der Mannschaft helfen, Titel zu gewinnen”, sagte er bei seiner Ankunft in Frankreich.

psc 9 Juli, 2021 15:37