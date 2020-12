So soll der Özil-Deal mit Fenerbahçe Istanbul klappen

Mesut Özil spielt beim FC Arsenal keine Rolle mehr, bezieht bei den Gunners mit rund 350.000 Euro pro Woche dennoch ein Spitzengehalt. Der Offensivspieler könnte schon im Januar zu Fenerbahçe SK wechseln. So soll es klappen:

“Er ist Fenerbahçe-Fan. Fenerbahçe ist nicht in der Lage, so eine finanzielle Last zu tragen. Es ist ein schöner Traum. Wenn der Traum wahr werden würde, wäre es super”, sagte Vereins-Präsident Ali Koc, der aus einer schwerreichen Unternehmer-Familie stammt, kürzlich über einen möglichen Transfer von Mesut Özil, der beim FC Arsenal nicht mehr im Kader steht. Koc soll laut der “Bild” bereit sein, einen Teil des Gehalts zu übernehmen. Im Gegenzug könnte Özil Werbung für die Kocs Firmen machen.

Bei der Realisierung des Deals soll auch der ehemalige Sportreporter Acun Ilicali helfen, der derzeit einen TV-Kanal leitet und sich die Rechte für diverse US-Shows gesichert hat. Sein Vermögen wird auf über 100 Mio. Euro taxiert. Der Fenerbahçe-Fan hat gute Kontakte im Verein und ist mit Özil und dessen Ehefrau Amine befreundet. Ob der Transfer bereits im Januar 2021 oder doch erst im kommenden Sommer, wenn der Vertrag des Arsenal-Stars ausläuft, zustande kommen könnte, darf abgewartet werden. In Istanbul wird jedenfalls bereits geträumt.

adk 13 Dezember, 2020 10:56