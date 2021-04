Bestätigt: Spotify-Boss Daniel Ek legt Kaufangebot für Arsenal vor

Eigentlich hat US-Unternehmer Kroenke zuletzt klargestellt, dass er keine Absicht hat, die Gunners verkaufen zu wollen. Dies ist Ek aber erst einmal egal. Gegenüber “CNBC” bestätigt der 38-Jährige erneut, dass er schon seit seinem 8. Lebensjahr Arsenal-Fan ist und nun eine “enorme Möglichkeit” sehe, den “Verein wieder zu Rum zu führen.” Er sei selber Fan und wolle diese wieder stärker miteinbeziehen. “Ich meine es sehr ernst und ich habe die Mittel zusammen. Ich werde den jetzigen Besitzern eine überzeugende Offerte unterbreiten und hoffe, dass sie mich anhören.”

Ob Kroenke sich das Angebot Eks anhört und wie er darauf reagiert, wird sich zeigen.

Spotify co-founder and CEO Daniel Ek says he has 'secured the funds' to takeover Arsenal and will now present a 'very compelling offer' to owners Stan Kroenke and Josh Kroenke to buy the club. pic.twitter.com/JLWskeOHU1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2021