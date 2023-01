Statt Mudryk: Arsenal schielt auf Leandro Trossard

Nach der Absage von Mykhaylo Mudryk sucht Arsenal weiterhin nach Verstärkung für die Offensive. Ein heisser Kandidat ist nun der Belgier Leandro Trossard von Ligakonkurrent Brighton.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Gunners mit dem 28-jährigen Angreifer sogar schon geeinigt. Nun laufen bezüglich Ablöse fortgeschrittene Verhandlungen mit Brighton. Arsenal möchte den Deal rasch unter Dach und Fach bringen. Trossard hat in dieser Saison bislang 16 Premier League-Spiele bestritten und dabei sieben Treffer erzielt. Bereits seit Sommer 2019 läuft er für Brighton auf und ist dort ein Leistungsträger. An der WM in Katar lief er für die belgische Nationalmannschaft auf.

psc 19 Januar, 2023 11:33