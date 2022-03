Tite könnte beim FC Arsenal anheuern

Für Brasiliens Noch-Nationaltrainer Tite ist es offenbar ein Thema, beim FC Arsenal unterzukommen. In Amt und Würden steht dort aktuell Mikel Arteta.

Vor einem Monat hatte Tite bekanntgegeben, dass er seinen Posten als Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in diesem Winter in Katar niederlegen werde. Danach könnte es den 60-Jährigen in die Premier League ziehen.

Nach einem “ESPN”-Bericht führt eine Spur zum FC Arsenal. Tite unterhält eine hervorragende Beziehung zum dortigen Sportdirektor Edu. Momentan sei aber noch nicht bekannt, in welcher Funktion Tite in London anheuern könnte. Überraschend käme ein Austausch von Trainer Mikel Arteta, mit dem die Gunners sehr zufrieden sind. Unmöglich scheint das aber nicht.

Tite coacht Brasilien seit 2016 und hat auf Klubebene überwiegend heimische Vereine wie Corinthians, Internacional, Gremio oder Palmeiras trainiert.

aoe 26 März, 2022 12:53