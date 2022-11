TV-Experte Alan Shearer adelt Granit Xhaka & Fabian Schär

Der frühere englische Torjäger Alan Shearer und heutige TV-Experte hat sein Team der bisherigen Premier League-Saison zusammengestellt. Dabei finden gleich zwei Schweizer Berücksichtigung.

Den 52-Jährigen imponierten einerseits die Leistungen von Newcastle-Verteidiger Fabian Schär, der in der zentralen Abwehr der Magpies eine führende Rolle einnimmt und zur absoluten Stammformation zählt. Mit dem Schweizer Nati-Verteidiger liegt Newcastle in der Premier League-Tabelle nach 15 Spielen derzeit auf dem starken dritten Tabellenplatz.

Ebenfalls Berücksichtigung im bisherigen «Team of the Season» von Shearer findet Granit Xhaka: Der Nati-Captain ist bei Arsenal ebenfalls eine tragende Säule und grüsst gemeinsam mit seinen Teamkollegen von der Tabellenspitze. Dabei hat sich der 30-Jährige in dieser Saison sogar «neu erfunden», kommt er im Verein doch deutlich offensiver zum Zug als während seiner bisherigen Karriere. Mit drei Ligatreffern hat er auch seine Torgefährlichkeit bereits unter Beweis stellen können.

