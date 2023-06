West Ham lehnt City-Offerte für Rice ab

Manchester City unterbreitet West Ham United ein Angebot für Declan Rice. Doch die Hammers lehnen die Offerte umgehend ab.

Manchester City und der FC Arsenal liefern sich einen Zweikampf um Declan Rice. Laut "The Athletic" haben die Citizens bei West Ham United eine Offerte von umgerechnet rund 93 Millionen Euro plus 11,65 Millionen Euro an Boni eingereicht. Jenes Angebot soll West Ham United jedoch abgelehnt haben.

Der FC Arsenal habe unterdessen knapp 105 Millionen Euro inklusive Boni geboten. Doch West Ham United erhofft sich offenbar eine noch höhere Transfersumme. Der Poker um den Mittelfeldspieler ist deshalb weiterhin in vollem Gange.

adk 27 Juni, 2023 09:53