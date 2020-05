Willian: Wechsel zu Chelsea-Rivale eine Option

Der brasilianische Flügelstürmer Willian kann sich einen Wechsel zu einem direkten Ligakonkurrenten von Chelsea vorstellen.

Der Kontrakt des 31-jährigen Routiniers bei den Blues läuft zum Saisonende aus. Immer stärker zeichnet sich ab, dass die Reise des Angreifers woanders weitergeht. “Ich identifiziere mich sehr mit Chelsea”, sagt Willian zwar in einem Interview mit dem brasilianischen YouTube-Kanal “Desimpedidos”, fügt gleichzeitig aber an: “Sollte ich Chelsea ohne Probleme verlassen und eine Tür offen behalten, wäre es in Ordnung zu einem rivalisierenden Klub zu wechseln.”

Angeblich zeigt Arsenal Interesse. Auf diese Gerüchte geht der Angreifer allerdings nicht konkreter ein. Dafür lobt er Spurs-Coach José Mourinho, unter dem er bei Chelsea einst spielte: “Er ist nicht nur ein grossartiger Trainer, sondern auch ein grossartiger Freund von mir. Manchmal sprechen wir, aber was die Situation angeht, ist er absolut respektvoll. Er hat in mein Potential vertraut, mochte meinen Fussball, gab mir volles Selbstvertrauen auf dem Platz. Er ist der beste Trainer, mit dem ich bisher gearbeitet habe.”

psc 4 Mai, 2020 11:37