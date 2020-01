Xhaka trägt wieder die Binde!

Beim 1:1-Remis des FC Arsenal bei Crystal Palace trug Granit Xhaka erstmals seit dem Fan-Eklat wieder die Kapitänsbinde – wenn auch aufgrund von Umständen.

In die Erfolgsspur möchte der FC Arsenal unter dem neuen Trainer Mikel Arteta noch nicht so recht kommen. Bei Crystal Palace gab es für die Gunners am Samstagnachmittag nur ein 1:1 (12. Aubameyang 0:1. 54. Ayew 1:1)

Granit Xhaka jedoch hat die Binde zurück – erstmals seit dem Fan-Eklat! Der Schweizer Mittelfeldspieler kam aber nur zu dieser Ehre, da der eigentliche Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang vom Platz verwiesen wurde und Vizekapitän Alexandre Lacazette schon frühzeitig ausgewechselt wurde.

Weiterer kleiner Trost für Xhaka: Er stand über die volle Distanz auf dem Rasen.

adk 11 Januar, 2020 17:39