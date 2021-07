Xhaka-Wechsel zur AS Rom: Geht jetzt alles ganz schnell?

Ein Transfer von Granit Xhaka zur AS Rom scheint schon über die Bühne gehen zu können. Nachdem der FC Arsenal am Montag die Verpflichtung von Albert Sambi Lokonga bekannt gaben, berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano, dass die Römer nun eine erneute Offerte für Xhaka vorbereiten.

AS Roma are preparing their new bid to sign Granit Xhaka. They’re now feeling confident as personal terms are agreed, Xhaka is pushing to join Roma as priority… and he knows how strongly Mourinho wants him 🔴🇨🇭 #ASRoma #AFC

Arsenal are open to sell Xhaka after signing Lokonga.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2021