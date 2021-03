Zukunft offen: Arteta will mit Lacazette sprechen

Wie es mit Alexandre Lacazette beim FC Arsenal über die sich im Gang befindliche Saison weitergeht, ist offen. Trainer Mikel Arteta will sich demnächst mit seinem Angreifer zusammensetzen.

Mikel Arteta ist offenbar daran interessiert, über die Saison hinaus mit Alexandre Lacazette zusammenzuarbeiten. “Ich bin sehr zufrieden mit ihm und die Gespräche über seinen Vertrag werden bald stattfinden”, sagte der Trainer des FC Arsenal während einer Presserunde und schob nach: “Wir werden sehen, was passiert.”

Im roten Bezirk Londons teilt sich Lacazette die Position an vorderster Front mit Pierre-Emerick Aubameyang, kommt aber immerhin auf starke elf Pflichtspieltore. In den letzten Wochen wurde allerdings darüber gemutmasst, dass Lacazette, der im Unterhalt ziemlich teuer ist, Arsenal im Sommer verlassen könnte.

Zumindest aus vertraglicher Sicht würde sich ein Abgang anbieten. Lacazettes Kontrakt ist bis Juni 2022 befristet, was im Sommer heisst: verlängern oder verkaufen. In der Vorwoche gab es Spekulationen um ein Interesse des AS Monaco.

aoe 4 März, 2021 12:16