Zukunft von Aubameyang: Jetzt spricht Arteta

Noch ist unklar, ob Pierre-Emerick Aubameyang seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Arsenal verlängert. Trainer Mikel Arteta gibt sich diesbezüglich jedenfalls optimistisch.

Durch zwei Treffer hat Pierre-Emerick Aubameyang massgeblichen Anteil daran genommen, dass der FC Arsenal mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Chelsea zum 14. Mal den FA Cup feiern konnte. Einmal mehr hat der Gabuner seine Wichtigkeit für die Gunners unter Beweis gestellt. Ein Abgang würde den Nordlondern wohl deutlich zusetzen, weshalb der Klub weiterhin an einer Verlängerung über 2021 hinaus arbeitet.

Arsenal-Coach Mikel Arteta ist zuversichtlich, dass Aubameyang auch in Zukunft zu seinen Stars zählen wird. “Ich glaube, das wird er, ja”, sagte der Spanier am Samstag nach dem Final-Triumph gegen die Blues. “Ich glaube, er will bleiben, es geht nur darum, den Vertrag auszuhandeln.”

Arteta verdeutlichte abermals, wie wichtig der 31-jährige Stürmerstar für ihn ist. “Jeder im Klub liebt ihn”, so der Arsenal-Coach, der im Falle einer Verlängerung “das Team um ihn herum aufbauen will”.

adk 2 August, 2020 16:33