Über zehn Jahre trainierte Eddie Howe den AFC Bournemouth. Nachdem der heute 42-Jährige den Klub 2012 zum zweiten Mal übernahm, befanden sich die Cherries noch auf dem 23. Tabellenplatz der vierten englischen Liga. In der Folge schaffte der Brite mit Bournemouth drei Aufstiege und insgesamt fünf Jahre Ligazugehörigkeit in der Premier League. Nach dem diesjährigen Abstieg in die zweite Liga verabschiedet sich Howe – darauf habe man sich einvernehmlich geeinigt, gibt der Verein am Sonntag bekannt.

