Nach knapp 10 Jahren im Amt: Burnley setzt Dyche vor die Tür

Im Oktober 2012 übernahm Sean Dyche den FC Burnley und etablierte ihn in der Premier League. Weil der Traditionsverein von den letzten sieben Ligaspielen aber nur eins gewonnen hatte und auf Tabellenplatz 18 rangiert, muss Dyche in Burnley nun seinen Hut nehmen.

“Zunächst möchten wir Sean und seinen Mitarbeitern unseren aufrichtigen Dank für ihre Leistungen im Verein während des letzten Jahrzehnts aussprechen”, hieß es in einem Statement des Vereins (zitiert via “Transfermarkt.de”).

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.

