Premier League-Coach Sean Dyche verlängert langfristig

Der FC Burnley will auch die kommenden Jahre mit Trainer Sean Dyche an der Seitenlinie weitermachen.

Der 50-jährige Engländer verlängert bei den Clarets langfristig bis Juni 2025. Dyche ist beim Verein bereits seit knapp neun Jahren im Amt. In dieser Zeit hat er die Mannschaft von der Championship in die Premier League geführt und sie dort mittlerweile auch etabliert. Seit der Saison 2016/17 spielt Burnley trotz vergleichsweise geringem Budget in der höchsten Spielklasse.

In der aktuellen Saison resultierte aus vier Ligaspielen erst einen Punkt. Dyche wird mit der Vertragsverlängerung dennoch das volle Vertrauen ausgesprochen. Das aktuelle Arbeitspapier wäre Ende dieser Saison ausgelaufen.

psc 16 September, 2021 15:33