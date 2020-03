28 Millionen: Sarri will Emerson zurück

Maurizio Sarri will sich im Sommer offenbar mit einem alten Bekannten aus seiner Zeit beim FC Chelsea verstärken. Der linke Verteidiger Emerson hat es dem jetzigen Trainer von Juventus Turin angetan.

Obwohl Emerson auch unter Maurizio Sarri beim FC Chelsea kein Stammspieler war, scheint ihn der Italiener im Sommer zu Juventus Turin holen zu wollen. Dies will der britische “Express” erfahren haben, der mit einigen Details aufwartet.

Demnach habe die Alte Dame bereits im Januar versucht, Emerson ins Piemont zu locken. Das damalige Angebot wurde allerdings abgewiesen. Im Sommer will Juve nachlegen und bereitet angeblich eine Offerte von rund 28 Millionen Euro vor.

Auf der linken Abwehrseite wurde Emerson von Cesar Azpilicueta und zuletzt Marcos Alonso der Rang abgelaufen. Emerson kommt im typischerweise üppig gefüllten englischen Kalender in 2020 lediglich auf drei Pflichtspiele für Chelsea.

Der 25 Jahre alte Brasilianer steht seit Januar 2018 in London unter Vertrag. Damals wurde er für 20 Millionen Euro vom AS Rom losgeeist und unterschrieb an der Stamford Bridge ein bis 2022 gültiges Arbeitspapier.

aoe 14 März, 2020 16:08