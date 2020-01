Der 29-Jährige verbringt den Rest der Saison beim Klub aus Birmingham. Bei Chelsea kam der frühere Nationalspieler in dieser Saison nur noch zu einem einzigen Einsatz in der Premier League. Aston Villa soll Drinkwater ab sofort im Kampf um den Klassenerhalt helfen.

Danny Drinkwater has joined Aston Villa on loan until the end of the season! 🙌#AVFC @eToro

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2020