Ballack: Werner-Transfer für beide Seiten passend

Timo Werner wird RB Leipzig in Richtung FC Chelsea verlassen. Für Blues-Legende Michael Ballack ergibt der Transfer aus Sicht beider Parteien Sinn.

Der FC Chelsea hat das Rennen um Timo Werner gemacht und damit Konkurrenten wie den FC Liverpool ausgestochen. Bislang fehlt nur noch eine offizielle Verkündung des Transfers. Die Ausstiegsklausel des Angreifers bei RB Leipzig muss bis zum 15. Juni aktiviert werden.

Laut Ballack ist es eine “gute Entscheidung für beide Seiten”. Der frühere Mittelfeldspieler erläuterte aus seiner Sicht am Samstag in der Sendung “Wontorra – der Fußball-Talk” des TV-Senders “Sky”, wie beide Seiten voneinander profitieren werden: “Weil die Art Fussball zu spielen für ihn passt. Ich glaube, mit Chelsea hat er sich für einen Verein entschieden, wo er eine grössere Chance hat zu spielen, was sehr wichtig ist für ihn. Die Mannschaft wird erneuert, sie wird mit Sicherheit verstärkt, auch in Chelsea wird viel Geld in die Hand genommen, um wieder ganz oben anzuklopfen. Da wird eine gute junge Mannschaft aufgebaut, das ist sehr vielversprechend.”

adk 7 Juni, 2020 16:09