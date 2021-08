Bestätigt: Die AS Roma schnappt sich Chelsea-Stürmer Tammy Abraham

Die Giallorossi zahlen für den 23-jährigen Angreifer, für den es bei den Blues nach der Rückkehr von Romelu Lukaku keinen Platz mehr hatte, 40 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 5 Millionen hinzukommen. Tammy Abraham unterschreibt bei den Römern für fünf Jahre bis 2026. Er kassiert ein Jahressalär von 4,5 Mio. Euro. Chelsea hat sich eine Rückkaufoption gesichert, die ab Juni 2023 gilt. Die Londoner müssten für eine Rückkehr des Engländers dann 80 Mio. Euro hinlegen.

August 17, 2021