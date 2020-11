Der deutsche Nationalspieler hat sich nach dem positiven Befund sofort in Selbstisolation gegeben. Havertz fehlte deshalb für die Partie in der Königsklasse am Mittwochabend.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2020