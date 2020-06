Bestätigt: Pedro & Willian bleiben bis Saisonende bei Chelsea

Die beiden Flügelstürmer Pedro und Willian bleiben dem FC Chelsea definitiv bis Saisonende erhalten.

Die Verträge des Duos liefen eigentlich Ende Juni aus. Wie die Londoner am Mittwoch publik machen, haben aber sowohl Pedro wie auch Willian kurzfristige Verlängerung bis Saisonende im August unterzeichnet. Sowohl in den noch ausstehenden Spielen in der Premier League wie auch im FA Cup und in der Champions League kann Trainer Frank Lampard auf das Duo bauen.

Danach werden die beiden die Londoner allerdings verlassen. Der Weg von Pedro soll zur AS Roma führen (4-4-2.ch berichtete). Wo die Zukunft von Willian liegt, ist noch ungewiss.

An update on the contract situation of Willian and Pedro… 👊 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 23, 2020

psc 24 Juni, 2020 15:33