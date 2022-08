Brighton & Hove Albion dementiert Einigung wegen Marc Cucurella

In einem Tweet schrieb der Premier Ligist, dass Meldungen, wonach eine Vereinbarung zum Verkauf des Linksverteidigers getroffen wurde, falsch seien. Davor war von einer Ablöse von 60 Mio. Euro die Rede. Trotz des Dementi dürften die Gespräche im Hintergrund weiterlaufen. An Cucurella war auch Manchester City dran, Chelsea schien den Meister aber überflügelt zu haben. Ob es zum Transfer kommt oder nicht, müssen die nächsten Tage zeigen.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.

Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2022