Neuer Vertrag

Captain Reece James unterschreibt bei Chelsea für 6 weitere Jahre

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 10:15
Captain Reece James unterschreibt bei Chelsea für 6 weitere Jahre

Abwehrspieler Reece James wird aller Voraussicht nach viele weitere Jahre für Chelsea auflaufen.

Dort spielt der 26-Jährige bereits seit der Jugend. Die letzten Jahre waren beim englischen Nationalspieler von Verletzungen geprägt. In dieser Saison fiel James immerhin nur kurzfristig aus und kommt auf 35 Pflichtspiele.

Gemäss «The Athletic» hat der Defensivspezialist seinen bis 2028 gültigen Kontrakt gleich bis 2032 verlängert. Dadurch können die Blues die Gehaltszahlungen auf mehr Jahre strecken, was für die Einhaltung der Financial Fairplay-Regularien wichtig ist. Auch andere Chelsea-Profis sind sehr langfristig gebunden.

