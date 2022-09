CFC-Bosse mit irrem Vorschlag

Den neuen Chelsea-Bossen Todd Boehly und Behdad Eghbali ist offenbar eine mehr als peinliche Panne unterlaufen. Beide Schlugen Ex-Trainer Thomas Tuchel einen irren Systemwechsel vor.

Laut „The Athletic“ sollen sie dem mittlerweile entlassenen Trainer Thomas Tuchel bei einem Meeting eine Aufstellung in einer 4-4-3-Formation vorgelegt haben, also mit 12 Feldspielern. Darüber hinaus sollen Tuchel und seine Mitarbeiter sollen mehrere Slapstick-Momente erlebt haben, die in diesem Bericht allerdings nicht näher beschrieben werden. Der Englische Verein reagierte prompt und dementierte den Bericht.

soe 10 September, 2022 13:01