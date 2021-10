Chelsea-Abschied? Rüdiger bezieht Stellung zur Vertragssituation

Der Vertrag von Antonio Rüdiger läuft beim FC Chelsea zum Saisonende aus. Avancen soll der deutsche Nationalspieler unter anderem vom FC Bayern erhalten. Nun spricht der Verteidiger selbst.

Seit Thomas Tuchel Cheftrainer beim FC Chelsea ist, gehört auch Antonio Rüdiger wieder den Leistungsträgern an. “Tuchel hat mir neues Leben geschenkt”, sagte der 28-Jährige im Interview mit dem englischen “Guardian”. Der gebürtige Berliner betonte: “Ich würde nicht sagen, dass er sagte: ‘Du musst der grösste Redner in der Umkleidekabine sein.’ Er hat mir gesagt, was er erwartet – mein natürliches Spiel: aggressiv zu sein, ein Anführer zu sein.”

Seien Top-Vereine wie der FC Bayern oder auch Real Madrid an ihm interessiert, bestätigte Rüdiger indes, dass es ein Gespräch zwischen Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia und seinem Berater gegeben habe. “Über die Vertragssituation spreche ich nur mit dem Verein. Mit all den Spekulationen habe ich nichts zu tun. Dies ist nicht in meinem Kopf. Ich konzentriere mich auf das, was ich tue, denn deshalb wache ich jeden Morgen auf”, so der Defensivspieler, der in London derzeit glücklich ist.

adk 30 Oktober, 2021 10:30