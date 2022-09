Chelsea-Boss Todd Boehly will auch einen portugiesischen Klub kaufen

Mit dem Kauf des FC Chelsea ist US-Unternehmer Todd Boehly in diesem Sommer in den europäischen Fussball eingestiegen. Der 48-Jährige möchte offenbar gleich ein Fussball-Imperium aufbauen.

Wie der “Telegraph” berichtet, möchte Boehly ganz im Stile von Red Bull oder der City Football Group ein weltweites Netzwerk an zusammenhängenden Klubs aufbauen. Angeblich steht zunächst eine Expansion nach Portugal an. Dabei will Boehly eng mit Chelseas Nachwuchschef Neil Bath und Berater Jorge Mendes kollaborieren. Im Juni habe es bereits ein Treffen gegeben, wo es um geeignete Klubs in Portugal geht, die sich dem Netzwerk anschliessen könnten.

“Wir haben über ein Multi-Klub-Modell gesprochen. Ich würde gerne die Präsenz weiter ausbauen. Es gibt verschiedene Länder, in denen es von Vorteil ist, einen Klub zu haben”, bestätigt Boehly auf der Wirtschaftskonferenz Salt in New York City die Pläne und ergänzt: “Red Bull macht einen wirklich guten Job mit Leipzig und Salzburg, die beide in der Champions League spielen. ManCity verfügt ebenfalls über ein großes Netzwerk von Vereinen. Die Herausforderung, die Chelsea im Moment hat, ist, dass man 18-, 19- oder 20-jährige Superstars zwar an Vereine ausleihen kann, aber ihre Entwicklung in die Hände eines anderen Vereins legt.”

psc 14 September, 2022 16:31