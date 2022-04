Chelsea-Coach Thomas Tuchel will einen Leipziger als Rüdiger-Ersatz

Der FC Chelsea muss im Sommer den Abgang von Antonio Rüdiger verkraften, wie Trainer Thomas Tuchel am Wochenende bestätigt. Als Ersatz steht Leipzig-Profi Josko Gvardiol im Fokus der Blues.

Der 20-Jährige schlug in der Bundesliga in dieser Saison nach seinem Wechsel von Dinamo Zagreb zu den Roten Bullen in dieser Saison voll ein und entwickelte sich sofort zum Stammspieler und Leistungsträger. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg würe Chelsea-Coach Tuchel den kroatischen Nationalspieler mit Handkuss in seiner Mannschaft in Empfang nehmen. Dies wird allerdings kompliziert: Gvardiol steht in Leipzig bis 2026 unter Vertrag und verfügt über keine Ausstiesgklausel. Zudem darf Chelsea wegen der Sanktionen derzeit keine Vertragsgespräche oder Verhandlungen führen. Die Handlungsfähigkeit auf dem Transfermarkt ist erst gegeben, wenn der Besitzerwechsel über die Bühne ist.

psc 26 April, 2022 13:18