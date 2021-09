Chelsea-Coach Thomas Tuchel stärkt Timo Werner den Rücken

Timo Werner ist beim FC Chelsea spätestens seit der Ankunft von Romelu Lukaku in diesem Sommer ins zweite Glied gerückt. Trainer Thomas Tuchel hält dem deutschen Nationalspieler aber die Stange.

Der Cheftrainer der Blues äussert sich öffentlich weiterhin sehr positiv über den 25-jährigen Stürmer und traut diesem zu, eine wichtige Rolle im Team einzunehmen – auch an der Seite von Lukaku. “Timo kann mit Romelu zusammenspielen, bei Tottenham hat er dies sehr gut gemacht. Das gab uns einen eindeutigen Eindruck darüber, wie gefährlich die beiden zusammen sein können”, so Tuchel auf einer Pressekonferenz. Werner wurde beim Derby gegen die Spurs für die letzten 20 Minuten eingewechselt und steuerte den Assist zum 3:0-Endstand bei.

Nach Ansicht Tuchels musste der Angreifer zunächst die Enttäuschung über die EM im Sommer verarbeiten. Im Training habe er sich nun aber deutlich relaxter und mit immer mehr Selbstvertrauen gezeigt. Mittlerweile sei Werner auf einem sehr guten Weg.

Offenbar kann sich der pfeilschnelle Stürmer bald über mehr Einsatzzeiten freuen. In der Premier League stand er in dieser Saison bislang nur im Eröffnungsspiel in der Startelf.

psc 21 September, 2021 16:13