Chelsea-Coach Thomas Tuchel stützt Romelu Lukaku auf ganzer Linie

Auf Chelsea-Torjäger Romelu Lukaku prasselt wegen der in dieser Saison bescheidenen Torquote immer wieder Kritik nieder. Sein Trainer Thomas Tuchel stützt ihn allerdings vehement.

Gegenüber englischen Journalisten hält der deutsche Blues-Coach fest, dass man mit Lukaku einfach mehr Geduld haben müsse: “Ich glaube immer noch, dass er Tore schiesst, weil er das immer getan hat. Wir müssen an ihn glauben. Er hat bei jedem Klub bewiesen, dass er der Typ ist, der den Ball mit der letzten Berührung ins Tor bringt.

Tatsächlich spricht die aktuelle Saison nicht wirklich für den 28-jährigen Belgier: In 27 Pflichtspielen sind ihm seit seiner Rückkehr zu Chelsea zehn Treffer geglückt. Zum Vergleich: In seiner letzten Saison bei Inter gelangen ihm in 44 Einsätzen ganze 30 Treffer.

Die eher schwachen Auftritte in dieser Spielzeit führen auch dazu, dass Lukaku immer wieder mal auf der Ersatzbank Platz nehmen muss. Unendliches VErtrauen in ihn hat also auch Tuchel nicht.

psc 18 Februar, 2022 16:20