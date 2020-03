Chelsea droht Abgang von Star-Trio

Der FC Chelsea läuft nach wie vor Gefahr mit Olivier Giroud, Willian und Pedro gleich drei Starspieler im kommenden Sommer zu verlieren.

Die Verträge von Olivier Giroud, Willian und Pedro laufen allesamt zum Saisonende beim FC Chelsea aus. Jedem der drei Stars ist es damit bereits erlaubt, Vorverträge mit einem neuen Klub zu unterschreiben. Bis dato ist dies noch nicht erfolgt, jedoch könnte dies nur eine Frage der Zeit bleiben.

Nach Angaben von “Goal” herrscht bezüglich der Zukunft der drei Offensivstars nach wie vor Ungewissheit. An Giroud waren im Januar erst noch Lazio Rom, Inter und Tottenham dran. Ein Transfer scheiterte.

Willian hingegen stand in der Vergangenheit beim FC Barcelona auf dem Zettel. Ebenso wie Pedro, bei dem über eine Rückkehr zu den Katalanen spekuliert wurde. Der Spanier wird aber auch mit einem Wechsel nach Japan und in die MLS in Verbindung gebracht. Bis zum aktuellen Zeitpunkt wollte Chelsea noch keinen der drei Profis abgeben. Im Sommer könnte sich dies – den Umständen geschuldet – ändern.

adk 15 März, 2020 11:06