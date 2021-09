Der Hype ist da: Chelsea-Fans schwärmen für den verliehenen Conor Gallagher

Der englische Mittelfeldspieler Conor Gallagher ist in dieser Saison von Chelsea an Crystal Palace verliehen. Die Fans an der Stamford Bridge freuen sich bereits jetzt auf die Rückkehr des 21-jährigen Engländers.

Der Youngster spielt in dieser Saison derart gut, dass die Verantwortlichen der Blues es sogar schon bereuen könnten, ihn für diese Saison an den Ligakonkurrenten verliehen zu haben. Auch beim 1:1 gegen Brighton spielte Gallagher am Montagabend wieder überragend. Er zog die Fäden im Mittelfeld und holte auch den Elfmeter für sein Team heraus. Via Twitter löste er einmal mehr heftige (positive) Reaktionen aus.

Mit zwei Toren und einem Assist hat sich der U21-Nationalspieler in dieser Saison auf schon in den Statistikbüchern verewigt. Sein Vertrag bei Chelsea läuft bis 2025. Ab der kommenden Saison wird er wohl im Trikot des amtierenden Champions League-Siegers auflaufen.

psc 28 September, 2021 10:58