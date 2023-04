Chelsea setzt Gespräche mit Luis Enrique an

Der FC Chelsea will seinen neuen Trainer so rasch wie möglich präsentieren. Noch vor dem Champions League-Duell mit Real Madrid in der kommenden Woche soll der neue Übungsleiter angestellt sein. Gute Chancen hat offenbar Luis Enrique.

Der 52-Jährige strebt nach seinem Aus als spanischer Nationaltrainer nach der WM in Katar die Rückkehr in den Klubfussball an. Englischen Medienberichten zufolge hat Luis Enrique durchaus Chancen, künftig an der Stamford Bridge zu coachen. Er soll zum erlauchten Kreis von Kandidaten gehören, mit denen sich die Klubführung rund um Besitzer Todd Boehly intensiv beschäftigt. Noch in dieser Woche wird es zum persönlichen Gespräch kommen, in dem der Spanier die Klubbosse von sich zu überzeugen versuchen dürfte.

Der Ex-Profi trainierte auf Klubebene bereits den FC Barcelona, Celta Vigo und auch die AS Roma. Auf der Insel war er bislang nicht tätig. Im Gegensatz zu einigen anderen Kandidaten (u.a. Oliver Glasner, Ruben Amorim und Julian Nagelsmann, dessen Vertrag beim FC Bayern noch läuft) wäre Enrique sofort und ohne Ablösezahlung verfügbar.

psc 4 April, 2023 11:37