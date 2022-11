Chelsea ist heiss auf gebürtigen Schweizer Goalie Diogo Costa

Der FC Chelsea zeigt neben vielen anderen Klubs ebenfalls Interesse an Porto-Goalie Diogo Costa.

Der 23-jährige gebürtige Rothrister hütet derzeit auch den Kasten Portugals an der WM und weckt grosse Begehrlichkeiten in der Premier League. Neben Manchester United buhlt laut «Relevo» auch der FC Chelsea um den Keeper, der in Porto sehr zuverlässige Dienste leistet. Eine Verpflichtung wird allerdings nicht ganz so günstig. Diogo Costa ist vertraglich bis 2027 an seinen Stammklub gebunden. Er verfügt über eine Ausstiegsklausel, die bei 75 Mio. Euro liegt.

Ob Porto ihn auch zu einem tieferen Preis ziehen liesse, ist unklar.

psc 25 November, 2022 10:42