Chelsea könnte Jorginho durch Milan-Star ersetzen

Der FC Chelsea könnte den italienischen Nationalspieler Jorginho zum Saisonende durch Milan-Star Franck Kessié ersetzen.

Mittelfeldspieler Jorginho ist noch bis 2023 an die Blues gebunden. Allerdings wird immer wieder über eine baldige Rückkehr des 29-Jährigen in dessen italienische Heimat spekuliert. Einen potentiellen Ersatz hat Chelsea laut “Daily Star” mit Franck Kessié von Milan bereits an der Angel. Der Vertrag des 24-jährige Ivorers bei den Rossoneri läuft zum Saisonende aus. Der zweikampfstarke Mittelfeldprofi wäre also ablösefrei zu haben.

psc 9 September, 2021 14:34